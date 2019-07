Počele su prijave za Dječje aktivno ljeto 2019.

Ove godine se već deveti puta u nizu održava projekt Dječje aktivno ljeto kojeg organizira tim mladih križevačkih animatora u dobi od 15 do 25 godina, uz pomoć animatora udruge Bimbo Chiama Bimbo iz Brescie. U organizaciji se pridružuju i križevačke osnovne škole „Ljudevita Modeca“ i „Vladimira Nazora“, Zajednica sportskih udruga grada Križevaca, Udruga za ekonomiju zajedništva i Pokret fokolara.

Kroz razdoblje od 6 dana animatori i profesori naših osnovnih škola će provesti različite zanimljive igre i radionice za djecu od 7 do 11 godina (od 19. do 23.8.). Kraj projekta bit će obilježen obiteljskom biciklijadom koja će se održati 24.8.2019. na relaciji Križevci – Čabraji te je otvorena za javnost.

S obzirom na to da je ostalo još slobodnih mjesta, ovim putem pozivamo zainteresirane roditelje, djecu i mlade animatore da za sudjelovanje u projektu ispune prijavnicu koju mogu pronaći OVDJE. Ispunjenu prijavnicu treba donijeti na upise koji će se održati ovu subotu 06.07.2019. od 9 do 12h u centru Mariapoli Faro, Franje Račkoga 32.

Za sva ostala pitanja i informacije, zainteresirani se mogu javiti na broj 0996980410 ili 0991937300, a također mogu osobno doći na upise te se informirati o svim detaljima Dječjeg aktivnog ljeta.