Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1249

Na početku slušamo trećih dvadesetak minuta predavanja održanoga na ovogodišnjem festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru, 12. travnja. Predavač je dr.sc. Predrag Pale, “čovjek koji je doveo Internet u Hrvatsku“, s temom Internet univerzum: granice, mogućnosti i sigurnost.

Novi naslovi u Gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Škola i praznici Ivane Brlić Mažuranić, knjiga za mlade je Zmajeva tajna Auguste Huiell Seaman, na odjelu beletristike Kristalno vrijeme Lojze Kovačić, a na stručno-znanstvenom odjelu Privremeni dom: Uređenje prostora za najam Mirjane Mikulec.

U Vijestima Krugova saznajemo da se u zagrebačkom parku Zrinjevcu ponovo održava manifestacija More knjiga, kakva je izložba otvorena u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva u Zagrebu, koji film večeras gledamo u okviru KineDoka u dvorištu Galerije K2 u Križevcima, da je navršeno 40 godina Ratnika podzemlja.

Na današnji datum rođeni su Sir William Henry Bragg, Hermann Hesse, Milan Šenoa, René Lacoste i Hans Bethe, saznajemo tko je sve letio balonima i avionima, umrli su Nostradamus, Jean Jacques Rousseau, Vladimir Nabokov, James Stewart i Douglas Engelbart.

U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo današnju potpunu pomrčinu Sunca u Južnoj Americi, pomrčinu Mjeseca za dva tjedna kod nas, te skorašnje obilježavanje 50. obljetnice spuštanja na Mjesec u društvu s Antom Radonićem u Križevcima.

U Zanimljivostima govorimo o stakleničkim plinovima, a emisiju završavamo s nekoliko španjolskih narodnih mudrosti.

Neki su glazbeni prilozi novi ili su vezani uz teme, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Christopha Willibalda Glucka, Jeana Sibeliusa, Elvisa Presleya, grupa Pink Floyd, U2 i Paul The Walrus, te iz filma Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1249 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 2. srpnja od 17 do 18:30 sati. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže!