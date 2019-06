Od danas kreće kupališna sezona u Križevcima!

Križevački bazeni danas u 11 sati otvaraju svoja vrata, a cijena ulaznice bit će 10 kuna za djecu i 15 kuna za odrasle. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka je od 11 do 19 sati, a vikendom od 9:30 do 19 sati.

Prema informacijama iz Zajednice sportskih udruga Križevci, danas kreće i škola plivanja za učenike Osnovne škole Ljudevita Modeca koji su upisani kod učiteljice Šimunčić, okupljanje je u 11 sati.

Ovom prilikom objavljujemo i arhivsku fotografiju križevačkih bazena iz turističkog letka, koji je 1980. godine izdao Turistički savez općine Križevci. Autori fotografije su Lujo Konfic i Franjo Zemljak.