EKSKLUZIVNO Tamburaški orkestar Glazbene škole viceprvaci ‘Tamburica festa’, Kudeljnjaku nagrada za najboljeg dirigenta

Ovaj je vikend u Novom Sadu održan 12. svjetski “Tamburica fest”, službeno najbolji festival etno glazbe u Europi i najbolja turistička manifestacija u Srbiji koja je okupila više od sedamstotina izvođača iz osam zemalja.

Na spektakularnoj završnoj večeri na Petrovaradinskoj tvrđavi nastupilo je pet velikih tamburaških orkestara, a prvu nagradu međunarodnog stručnog suda osvojio je Subotički tamburaški orkestar, drugoplasirani je Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige iz Križevaca, a treći je orkestar RKUD Pelagić “Marko Popović” RSBiH. Nagradom za najboljeg dirigenta je ovjenčan križevački profesor tambure, maestro Igor Kudeljnjak.

– Sretni smo što smo ovu školsku godinu završili s još jednim velikim uspjehom. Pravo je zadovoljstvo nastupiti na Tamburica festu među tolikim dobrim ansamblima i s takvom velikom produkcijom na posebnom mjestu za tamburaše na Petrovaradinskoj tvrđavi , izjavio je profesor Kudeljnjak ekskluzivno za Križevci.info. Podsjetimo da je prije mjesec i pol dana križevački orkestar osvojio prvu nagradu Summa cum laude na prestižnom festivalu u Belgiji, 67. festivalu za mlade u Neerpeltu.

Festival je otvoren nastupom folklornih ansambala kulturno-umjetničkih društava i jedinstvenim defileom više od 100 tamburaša Dunavskim parkom i ulicama u središtu Novog Sada. Ove je godine zemlja prijatelj festivala bila Mađarska, a festival je obilježilo i natjecanje devet tamburaških orkestara te revijalni nastupi Orkestra solista 100 violina iz Mađarske, “Budapest Gipsy Symphony Orchestra”, ansambla ruske narodne glazbe “Zarni jolj” i legendarne Lepe Brene. Prvi su se put na festivalu natjecali i vokalni solisti u izboru za najljepšu pjesmu, glazbu i tekst.

– Cjelokupan doživljaj malo je pokvario jak vjetar koji je počeo puhati pred naš nastup pa smo imali problema s notama, ali je izvedba ipak bila odlična. Posebno pjesma “Odlazak” koju je maestealno otpjevao Stjepan Fortuna , opisao je dojmove dirigent tamburaškog orkestra križevačke glazbene škole. Orkestar čine učenice i učenici srednje i viših razreda osnovne glazbene škole, osnovan je 1978. godine, a do danas je u njemu sviralo oko 450 svirača.

Festival, koji se održava u centru Novog Sada, na Trgu slobode i na Petrovaradinskoj tvrđavi, četvorodnevna je manifestacija s jedinstvenom koncepcijom i kulturnom misijom afirmacije tamburaške glazbe i tamburice kao instrumenta.

Osim toga, Tamburica fest također objedinjava sve oblike kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, od glazbe, kompozicije, književnosti, poezije, izdavačke djelatnosti, dizajna, slikarstva, pa sve do filma, a ujedno njeguje suradnju i prijateljstvo umjetnika na međunarodnom planu. Najboljim festivalom etno glazbe u Europi proglasilo ga je Svjetsko udruženje festivala i umjetnika (World Association of Festivals and Artists, WAFA).