Župan uručio diplome kandidatima koji su stekli zvanje majstora

U prostorijama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, u ponedjeljak 17. lipnja, upriličena je svečana podjela majstorskih diploma za 40 polaznika koji su u Obrtničkom učilištu Pouka uspješno položili sve propisane ispite i stekli zvanje majstora. Majstorske diplome novim majstorima uručili su župan Darko Koren i predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Irene Kovačić, a dodjeli su prisustvovali i zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica službe ureda župana Melita Ivančić te tajnik Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Božo Barać.

O važnosti majstorskih ispita i obrtničkih zanimanja uvodno je govorio tajnik Komore Božo Barać istaknuvši kako je Komora ponosna što daje doprinos obrazovanju u našoj županiji kroz sudjelovanje u radu obrtničkih škola te kroz programe cjeloživotnog obrazovanja.

„Imali smo značajan broj kandidata za polaganje majstorskog ispita, a diplome su stekli oni s najboljim vještinama i znanjima. Vidljivo je da smo imali i značajan broj kandidata u programima stručnog osposobljavanja te uz to naše je Obrtničko učilište ostvarilo značajne rezultate na području obrazovanja i daljnjeg usavršavanja obrtnika pri čemu nam je uvelike pomogla i Županija čija je podrška ključna. Županija osigurava značajna sredstva i za promociju redovnog strukovnog obrazovanja, ali i programa cjeloživotnog učenja i na tome smo iznimno zahvalni, a sve kako bi naši kandidati bili što konkurentniji na tržištu rada i svoju budućnost formirali ovdje“, uvodno je kazao Barać.

Na području županije je otvoreno 1357 obrta, što je 140 obrta više nego što ih je bilo otvoreno prije godinu dana, a segment obrtništva u gospodarskom okviru zapošljava preko pet tisuća ljudi, rečeno je na svečanoj dodjeli uz naglasak kako to jasno govori da obrtnici žele ostati ovdje i pokrenuti poslove na području Koprivničko-križevačke županije.

Župan Koren čestitao je svim novim majstorima koji su stekli majstorske ispite te im poželio dobro poslovanje uz želju da se proaktivna politika i suradnja Županije i županijske Obrtničke komore nastavi i dalje u konstruktivnom ozračju.

„Živimo u poduzetnički kompleksnom vremenu gdje se puno veća pažnja mora obratiti ovom sektoru, unatoč opravdanoj želji da imamo visoku stopu visokoobrazovanog društva. Smatram da je u ovom trenutku važnije oživjeti upravo obrtnički segment gospodarstva čiji ćete važan element biti i vi sa svojim stručnim znanjima, jer neposredno pridonosite razvoju zajednice svojim radom. Ovakvi programi pokazuju da proaktivno djelujemo u smislu osposobljavanja ljudi i uvjereni smo da će to dati rezultate. Obrtnička komora radi dobar posao, kvalitetno i odgovorno, a Županija to prepoznaje i financira kroz temelji rad Komore te programe poput potpora male vrijednosti gdje smo nedavno dodijelili 300 tisuća kuna za poduzetnike kako bi puno lakše startali u svijet obrtništva i poduzetništva. Svaka takva pomoć je dobrodošla, nastojat ćemo održati tu razinu potpora, a sve s ciljem da broj onih koji otvaraju obrte bude što veći jer to je jedina garancija da će se društvo razvijati kako želimo. Mnogi obrtnici koji su otišli van granica uvjerili su se da ni na zapadu nije sve med i mlijeko te da se i u Hrvatskoj može od poštenog rada solidno živjeti, a vi ste svojom marljivošću i željom da steknete diplome i otvorite obrte kod nas to zorno pokazali“ istaknuo je župan te još jednom svima zaželo sreću i dobro poslovanje.

Majstorima se obratila i predsjednica Komore Irena Kovačić koja je zahvalila svima koji su se odlučili obrazovati i steći diplome koje će im biti od velike koristi.

„ Drago mi je da smo se okupili u velikom broju, hvala županu i njegovim suradnicima koji su nam velika podrška. Put kojim ste krenuli nije lagan, no uz ljubav prema poslu ni rezultati neće izostati, krenite srcem naprijed i nemojte odustajati“,naglasila je Kovačić.

Danas su dodijeljene diplome majstorima koji su položili ispit u rokovima rujan i prosinac 2018. godine te veljača i svibanj 2019. godine. U navedenim rokovima majstorski ispit je prijavilo 64 kandidata u 22 zanimanja, a od tog broja 40 polaznika uspješno je položilo sve propisane ispite i steklo zvanje majstora. U ovim ispitnim rokovima kandidati su polagali majstorski ispit za zanimanja: frizer, zidar, bravar, elektroinstalater, soboslikar-ličilac, stolar, dimnjačar, slastičar, pekar, mesar, automehaničar, strojobravar, vodoinstalater, autoelektričar, elektromehaničar, fasader, natkonobar, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, autoserviser, limar i mlinar.

U razdoblju od 1997. do 2019. godine u Obrtničkoj komori Koprivničko – križevačke županije, majstorski ispit je prijavilo 648 kandidata, a položilo njih 544. Ispite o stručnoj osposobljenosti prijavilo je 790 kandidata, a položilo 647. Majstorske ispite je u Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije moguće polagati za 35 zanimanja u sva četiri ispitna roka – veljača, svibanj, rujan i prosinac.