Marta Gold: Svidjelo se to nekome ili ne, svijet je na putu da ono što nazivamo „trava“ postane lijek

Vlada je na sjednici prihvatila izmjene Zakona o suzbijanju zlouporabe droga prema kojem će se uzgojem i proizvodnjom medicinskog kanabisa moći baviti isključivo farmaceutske tvrtke i ljekarne koje imaju dozvolu za proizvodnju lijekova. Magistra agronomije specijalizirana za ekološku poljoprivredu i uzgoj medicinskog kanabisa Križevčanka Marta Gold misli da je to veliki korak, ali on neće pomoći pacijentima koji ovog trenutka trebaju kanabis, odnosno kojima bi kanabis mogao pomoći.

– Oni su opet ostavljeni na cjedilu. Naime, da bi se proizveo lijek, potreban je niz kliničkih istraživanja i milijuni i milijuni eura, ako pričamo o lijeku u pravom smislu. No, ako pričamo o galenskom pripravku, potrebno je da on kao lijek bude standardiziran što znači da će pacijent, a i liječnik prilikom manipulacije lijekom, znati što se točno nalazi u tom pripravku – kaže stručnjakinja i objašnjava da sastav tog lijeka mora uvijek biti isti, bez obzira je li taj lijek cvijet, tekućina ili krema. Sve to košta i vremena i novaca.

Za proizvodnju lijeka nužan je kontrolirani uzgoj biljke

Iako ova promjena Zakona lijepo zvuči i daje nadu pacijentima kojima bi medicinska marihuana mogla pomoći, pitanje je jesu li ljekarne i farmaceutske kuće u Hrvatskoj spremne za masovno uzgajanje biljaka.

– Ako se priča o cvijetu kao lijeku, trenutačno postoji jedna jedina kompanija u svijetu koja radi klinička istraživanja i sjedište joj je u Nizozemskoj. Ako se pak radi o nekim pripravcima u obliku tekućine, onda će kemičari imati pune ruke posla jer će recepte morati prilagođavati sastavu biljke koju su kupili za ekstrakciju. Kako bi se to izbjeglo, proizvodi, odnosno uzgojene biljke, moraju biti standardizirane – upozorava Gold koja je nekoliko godina radila upravo u Nizozemskoj, u kompaniji Bedrocan koja se bavi uzgojem medicinskog kanabisa u kontroliranim uvjetima. Tako proizvedena biljka uvijek ima isti udio aktivne komponente THC. Hrvatska je još daleko od takve proizvodnje.

– Kaskamo izuzetno! Čak i na Balkanu su nas pretekli. Makedonija već naveliko proizvodi kanabis koji je potentan, a institut u Bačkom Petrovcu, bavi se istraživanjima vezanim uz uzgoj i sjeme industrijske konoplje izvoze čak u Ameriku! Da i ne spominjem klinička istraživanja u Nizozemskoj. Svidjelo se to ljudima ili ne, svijet je na putu da ono što se danas zove trava, head, cvijet ili med postane lijek- tvrdi stručnjakinja.

Uzgoj dopušten isključivo farmaceutskim tvrtkama

Iako je upotreba medicinskog kanabisa uz preporuku liječnika u Hrvatskoj dozvoljena 2015., u ljekarnama je on često nedostupan. Pacijenti se okreću crnom tržištu gdje se nude proizvodi upitne kvalitete, ili pokušavaju sami uzgojiti biljku. Međutim, novi Zakon onemogućuje uzgoj kanabisa za vlastitu upotrebu.

– Mislim da je to izvanredna odluka jer sama logika nalaže da nešto što je lijek mora svaki puta biti isto. Recimo da kanabis proizveden kod kuće usporedimo s domaćim pekmezom. Ove godine rodila je crvena višnja, a prošle žuta. Nitko od zdravih ukućana ne razmišlja o tome ima li žličica lanjskog pekmeza kojim maže palačinke više ili manje vitamina od ovogodišnjeg, ali za pacijente su te razlike izuzetno važne. Logično je da se sve što se naziva medicinskim, proizvodi u profesionalnim uvjetima – objašnjava magistra koja je nedavno upisala doktorski studij na zagrebačkom Agronomskom fakultetu baš na temu uzgoja medicinskog kanabisa, no zajedno s mentorom još uvijek čeka dozvolu Ministarstva zdravstva da počnu s uzgojem.

– Čim dobijemo dozvolu krećemo s eksperimentima. Koliko mi je poznato, nitko u Hrvatskoj nije doktorirao na temu potentnog kanabisa. Stručnjaka ima, dvoje ih radi kod mojeg bivšeg poslodavca u Nizozemskoj, jedna liječnica koja se bavi ovom temom je trenutačno u Velikoj Britaniji, a ja sam u Americi. Jako mi je teško kad vidim da zbog tromog sustava i administracije ljudi odlaze van kako bi slijedili svoju strast, a to je istraživanje medicinskog kanabisa – kaže Marta koja je trenutačno u Sjevernoj Karolini, a radi za kanadsku kompaniju.

Unosan biznis

Da je uzgoj medicinskog kanabisa dobar biznis govori podatak kako se u Americi zarada od njega na godišnjoj razini mjeri u milijardama dolara. I Hrvatska ima potencijala, ali spori smo i kaskamo za svijetom.

– Posljednjih godina putujem svugdje po svijetu i moram priznati da je industrija konoplje tj. biljke kanabis baš poput industrija piva ili kave. To je činjenično nezaustavljiv trend tako da mislim da su pravilnici potrebni za sve sfere manipulacije ovom biljkom kako bi država, potrošači i svi uključeni u lanac proizvodnje bili ne kriminalci, već poduzetnici – dodaje stručnjakinja za uzgoje medicinske konoplje koja predviđa da će otvaranjem novih tržišta interesne skupine vršiti pritisak da se dozvoli i rekreativna upotreba marihuane, o čemu mnoge zemlje razmišljaju, a Kanada i Urugvaj već su učinile.(GPP)